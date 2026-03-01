Apesar do amplo conhecimento sobre o papel do Ômega 3 no organismo humano, a maioria da população mundial ingere quantidades muito abaixo das recomendadas pelos nutricionistas. Abre-se pouco espaço a esses ácidos graxos associados a benefícios em todas as fases da vida, da infância à velhice. A ingestão insuficiente não costuma provocar danos imediatos, mas os efeitos tendem a se manifestar de forma silenciosa ao longo do tempo, aumentando o risco de problemas cardiovasculares e afetando a saúde cerebral e ocular.

Onde encontrar o Ômega 3? Em certos peixes como sardinha e atum, frescos ou enlatados; vegetais como linhaça, chia, nozes; no óleo de canola; em folhas verdes. E qual a quantidade desejável? “250 mg ao dia”, segundo o nutrólogo do ‘Hospital Albert Einstein’, Rodrigo Costa Gonçalves, que acrescenta: ‘Dados recentes revelam que apenas 25% da população atingem os valores recomendados, seja por conta de hábitos culturais, seja por dificuldades regionais de acesso.’

Na prática, a quantidade ideal corresponde a consumir uma porção de peixes como sardinha e atum duas a três vezes por semana. Quem não tem esse padrão alimentar provavelmente estará abaixo da faixa protetora, alertam os especialistas. Dentro desse espírito, a torta da foto é uma sugestão a se incluir num cardápio saudável para toda a família. A cobertura tanto pode ser feita com sardinha como com atum. Fica sempre saborosa e nostálgica para a geração que foi criança nos anos oitenta, pois costumava ser oferecida nos aniversários infantis junto a outros salgadinhos.