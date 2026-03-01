Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- ½ xícara (chá) de óleo
- ½ xícara (chá) de leite
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (chá) de sal
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento químico
Molho
- 1 lata grande de sardinha em óleo
- 1 dente de alho
- 1 cebola média
- 2 tomates médios bem maduros
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 300 gramas de molho de tomates
- 4 colheres (sopa)de azeitonas verdes picadas
- Pimenta-do-reino a gosto
- Orégano a gosto
Apesar do amplo conhecimento sobre o papel do Ômega 3 no organismo humano, a maioria da população mundial ingere quantidades muito abaixo das recomendadas pelos nutricionistas. Abre-se pouco espaço a esses ácidos graxos associados a benefícios em todas as fases da vida, da infância à velhice. A ingestão insuficiente não costuma provocar danos imediatos, mas os efeitos tendem a se manifestar de forma silenciosa ao longo do tempo, aumentando o risco de problemas cardiovasculares e afetando a saúde cerebral e ocular.
Onde encontrar o Ômega 3? Em certos peixes como sardinha e atum, frescos ou enlatados; vegetais como linhaça, chia, nozes; no óleo de canola; em folhas verdes. E qual a quantidade desejável? “250 mg ao dia”, segundo o nutrólogo do ‘Hospital Albert Einstein’, Rodrigo Costa Gonçalves, que acrescenta: ‘Dados recentes revelam que apenas 25% da população atingem os valores recomendados, seja por conta de hábitos culturais, seja por dificuldades regionais de acesso.’
Na prática, a quantidade ideal corresponde a consumir uma porção de peixes como sardinha e atum duas a três vezes por semana. Quem não tem esse padrão alimentar provavelmente estará abaixo da faixa protetora, alertam os especialistas. Dentro desse espírito, a torta da foto é uma sugestão a se incluir num cardápio saudável para toda a família. A cobertura tanto pode ser feita com sardinha como com atum. Fica sempre saborosa e nostálgica para a geração que foi criança nos anos oitenta, pois costumava ser oferecida nos aniversários infantis junto a outros salgadinhos.
Há muitas receitas do tipo, usando fermento biológico ou químico. Em algumas versões aparece batida em liquidificador e outras em batedeira. A diferença será sentida na textura da massa. Esta aqui apresentada é das mais simples e prática, pois preparada à mão. Anote.
Bata os ovos numa tigela e junte aos poucos o óleo e o leite. Tempere com sal e açúcar. Aos poucos vá juntando a farinha misturada ao fermento. A massa deve lembrar a de bolo, mas de consistência mais firme. Disponha em assadeira (28x24) untada e polvilhada com farinha. Cubra com o molho de sardinha (que deve ser preparado anteriormente) e leve ao forno já preaquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos. Faça o teste do palito para se certificar de que está assada.
A cobertura também é fácil de preparar. Refogue no azeite o dente de alho bem amassado, a cebola cortada em pedacinhos, o pimentão e os tomates em cubos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e mexa bem até que os tomates estejam desmanchados. Junte as sardinhas escorridas de seu óleo, sem espinhas, esmagadas de leve com garfo. Agregue o molho de tomates e as azeitonas. Mexa bem e deixe encorpar em fogo baixo por dez minutos. Corrija o sal se preciso e empregue fria.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras