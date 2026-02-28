Um estudo brasileiro que avaliou a autopercepção genital masculina mostra que 63,2% dos homens brasileiros consideram ter o pênis acima da média. Outros 34% acham que estão dentro desse parâmetro, enquanto 2,8% dizem estar abaixo. O trabalho usou como referência o comprimento de 13 cm em ereção, média mais prevalente na literatura médica.

Um dos achados também mostra que uma autoimagem positiva da genitália está associada a um melhor desempenho erétil e autoestima.

A pesquisa intitulada "Autopercepção Genital Masculina: um Estudo Populacional" foi conduzida por pesquisadores da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Os resultados foram publicados em fevereiro no Journal of Sexual Medicine, uma das revistas mais relevantes de saúde sexual.