Três voos que partiram do Brasil neste sábado (28) para o Qatar e para os Emirados Árabes tiveram de retornar ao país em virtude das restrições aéreas no Oriente Médio em meio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã..

Um voo da companhia aérea Emirates, que durante a madrugada decolou para Dubai do aeroporto do Galeão, voltou ao Rio de Janeiro na tarde deste sábado. A previsão era de que o Boeing 777 do voo 0247 chegasse às 15h55, mas só aterrissou 20 minutos depois.

No aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, um Airbus A380 da mesma empresa, que decolou para Dubai a 1h30, pousou de volta pouco antes das 15h.