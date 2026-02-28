Motoristas que trafegavam na avenida Pompeia, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, viveram momentos de tensão com um tiroteio ocorrido durante uma tentativa de assalto no final da manhã deste sábado (28).

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública estadual, um suspeito de 19 anos tentava roubar um motorista em um cruzamento da avenida com a rua Padre Chico quando policiais militares flagraram o crime e intervieram.

Os PMs dispararam e atingiram o homem que estava em uma moto. Um cúmplice, conforme testemunhas, teria fugido na contramão. O suspeito, ainda segundo a versão oficial, foi levado ao Pronto-Socorro da Brasilândia, onde permanecia internado até a publicação dessa reportagem.