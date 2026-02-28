O presidente Lula visitou e sobrevoou neste sábado (28) municípios da Zona da Mata mineira afetados na última semana por fortes chuvas, cujos efeitos resultaram em ao menos 70 mortos até aqui. Pelas redes sociais, ele afirmou estar "profundamente comovido" com a situação da região.

Mais cedo, Lula visitou Ubá, onde ao menos 6 pessoas morreram desde o início da semana. Diante de autoridades e moradores locais, o petista prometeu mobilizar recursos, programas e equipes federais para apoiar a reconstrução da cidade.

"Estou hoje em Minas Gerais, visitando a região da Zona da Mata. Estive na cidade de Ubá e fiquei profundamente comovido com a dor e os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região", disse Lula, em publicação no X