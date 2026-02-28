O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste sábado (28), que todos os prejuízos causados pelas chuvas nos municípios da Zona da Mata de Minas Gerais serão recuperados. Lula visita a região e encontrou-se com os prefeitos Margarida Salomão, de Juiz de Fora, José Damato, de Ubá, e Maurício dos Reis, de Matias Barbosa.

As três cidades estão em situação de calamidade pública. Outros dois municípios – Divinésia e Senador Firmino – encontram-se em emergência.

“Os prefeitos têm que fazer um trabalho muito sério de levantamento de todos os prejuízos. A única coisa que, lamentavelmente, a gente não pode recuperar é a vida das pessoas que morreram”, disse Lula durante visita a uma das áreas afetadas, em Ubá.