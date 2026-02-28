As ligas nacionais de Israel, Irã e Qatar suspenderam seus jogos neste sábado após a série de bombardeios no Oriente Médio.

Na madrugada deste sábado (28), Israel e EUA lançaram ataques coordenados ao Irã, que em resposta bombardeou, com mísseis, Israel e países com bases norte-americanas como Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes.

Em suas redes sociais, a QSL, liga do Qatar, fez primeiro uma publicação de cunho religioso pedindo proteção ao país e ao mundo islâmico e depois anunciou o adiamento da rodada, sem data definida de retorno.