O protesto bolsonarista marcado para este domingo (1) na avenida Paulista chega à véspera com uma pauta difusa, após atrito público entre um dos organizadores do ato, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), e correligionários.

Nikolas anunciou a manifestação "Acorda, Brasil" no dia 12 de fevereiro, sob o mote "Fora, Lula, Moraes e Toffoli". Uma ala bolsonarista reagiu nas redes sociais, por avaliar que não é estratégico priorizar agora o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli. Para esse grupo, o foco deve ser a anistia aos manifestantes do 8 de Janeiro e a liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na sexta-feira (27), questionado se o "Fora, Toffoli" é pauta da manifestação, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, respondeu: "A pauta foi colocada pelo Nikolas, está pública. É 'Fora, Lula', 'Fora ministros do Supremo'. Contra a corrupção generalizada, a crise moral que vive o país. Cada um vai dar o seu tom".