Os ossos encontrados quase cinco anos atrás em uma obra de uma ferrovia em Davinópolis, no Maranhão, são de uma nova espécie de dinossauro para o território brasileiro. O achado foi descrito em um artigo que saiu último dia 12 no periódico Journal of Systematic Paleontology.

Batizado de Dasosaurus tocantinensis, o animal viveu há cerca de 120 milhões de anos e atingia 20 metros de comprimento. Ele era um titanossauriforme, grupo de saurópodes (como são conhecidos os dinossauros pescoçudos quadrúpedes) do qual também faziam parte os titanossauros (maiores dinossauros já encontrados).

Foram encontrados ossos da perna, entre os quais um fêmur de aproximadamente 1,5 metro, do braço, da bacia, além de partes do pé e de costelas.