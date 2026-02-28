A corrida pelo controle de minerais estratégicos, como terras raras, tem causado pressão intensa sobre cidades históricas de Minas Gerais, reconhecidas por seu patrimônio cultural e ambiental.

No sul do estado, próximo à divisa com São Paulo, os olhos das mineradoras estão voltados para o Planalto Alcalino de Poços de Caldas, onde sete processos minerários de gigantes do setor correm atrás de licenças ambientais para explorar terras raras numa região conhecida pela beleza natural e alta relevância ambiental e hídrica.

Rumo ao norte de Minas, mineradoras se enfileiram para explorar o Alto Jequitinhonha, no entorno do município de Serro, cidade fundada no início do século 18 durante o ciclo do ouro e tombada por seu conjunto arquitetônico desde 1938. Os registros oficiais apontam 36 processos ativos para exploração mineral.