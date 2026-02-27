O número de mortes registradas após os temporais na zona da mata de Minas Gerais chegou a 64 na manhã desta sexta-feira (27), aponta balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

Leia mais: Tecnologia usada em presídios ajuda a buscar vítimas pelo celular

São 62 mortes em Juiz de Fora e outras seis em Ubá. Os municípios têm três e duas pessoas desaparecidas, respectivamente. Os bombeiros continuam as buscas em três frentes de trabalho.