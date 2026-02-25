Quase 30 anos depois da morte dos integrantes dos Mamonas Assassinas, a jaqueta com a qual o vocalista Dinho foi enterrado foi encontrada em perfeito estado durante a exumação realizada na última segunda-feira (23), no Cemitério Primaveras, em Guarulhos (SP).

Segundo Jorge Santana, primo do cantor e CEO da marca ligada ao grupo, a peça chamou atenção da família por estar preservada. A intenção é restaurar e emoldurar a jaqueta para exibição no memorial dedicado à banda.

A exumação foi autorizada pelos familiares como parte de um projeto simbólico: parte das cinzas dos músicos será usada no plantio de cinco árvores no BioParque Cemitério, na cidade onde a banda foi formada. O espaço receberá o nome de Jardim BioParque Memorial Mamonas.