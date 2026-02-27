O laudo pericial feito pela Polícia Científica de Santa Catarina após a exumação do corpo do cão Orelha não identificou a causa da morte do animal e mostrou que não foi "constada fratura ou lesão que pudessem ter sido causadas por ação humana, nem mesmo no crânio".

A falta de fraturas não implica ausência de ação contundente contra a cabeça do cão, afirmaram os peritos. O laudo de 19 páginas, obtido pelo UOL, é parte de uma série de novos pedidos de informações feitos pelo Ministério Público de Santa Catarina.