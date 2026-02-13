O corpo do cão comunitário Orelha, morto após ser agredido na Praia Brava, em Florianópolis, foi exumado, e a Polícia Científica de Santa Catarina já trabalha na nova perícia solicitada no caso. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo, nesta quinta-feira (12), por uma pessoa ligada ao governo estadual.

Mais cedo, o portal G1 havia noticiado que a exumação fora autorizada pela Justiça. A reportagem confirmou que o procedimento já foi realizado e que os exames técnicos estão em andamento.