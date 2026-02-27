Sete hospitais brasileiros aparecem entre os melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, divulgado nessa quarta-feira (25). O levantamento avaliou 2,5 mil instituições em 32 países, com base em recomendações de profissionais de saúde, indicadores de qualidade, experiência do paciente e dados da Statista sobre medidas de resultados relatados por pacientes.

Entre os 250 mais bem colocados, o destaque nacional é o Hospital Israelita Albert Einstein, que ocupa a 16ª posição. Também figuram na lista o Hospital Sírio-Libanês (79º) e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º).