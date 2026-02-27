Sete hospitais brasileiros aparecem entre os melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, divulgado nessa quarta-feira (25). O levantamento avaliou 2,5 mil instituições em 32 países, com base em recomendações de profissionais de saúde, indicadores de qualidade, experiência do paciente e dados da Statista sobre medidas de resultados relatados por pacientes.
Entre os 250 mais bem colocados, o destaque nacional é o Hospital Israelita Albert Einstein, que ocupa a 16ª posição. Também figuram na lista o Hospital Sírio-Libanês (79º) e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º).
Completam o grupo brasileiro o Hospital Moinhos de Vento (111º), o HCor (146º), o Hospital Santa Catarina (151º) e o Hospital das Clínicas da USP (189º).
Veja os 10 primeiros colocados no ranking global:
-
Mayo Clinic-Rochester (Estados Unidos)
-
Toronto General Hospital (Canadá)
-
Cleveland Clinic (Estados Unidos)
Hospital Universitário Karolinska (Suécia)
Massachusetts General Hospital (Estados Unidos)
Johns Hopkins Hospital (Estados Unidos)
Sheba Medical Center (Israel)
Charité – Universitätsmedizin Berlin (Alemanha)
Hospital Universitário de Zurique (Suíça)
Singapore General Hospital (Singapura)
Com informações do SBT News