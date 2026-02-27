27 de fevereiro de 2026
ENTRE 32 PAÍSES

Veja quais hospitais brasileiros estão entre os melhores do mundo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/einstein.br
O levantamento avaliou 2,5 mil instituições em 32 países.
Sete hospitais brasileiros aparecem entre os melhores do mundo no ranking World’s Best Hospitals 2026, divulgado nessa quarta-feira (25). O levantamento avaliou 2,5 mil instituições em 32 países, com base em recomendações de profissionais de saúde, indicadores de qualidade, experiência do paciente e dados da Statista sobre medidas de resultados relatados por pacientes.

Entre os 250 mais bem colocados, o destaque nacional é o Hospital Israelita Albert Einstein, que ocupa a 16ª posição. Também figuram na lista o Hospital Sírio-Libanês (79º) e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (105º).

Completam o grupo brasileiro o Hospital Moinhos de Vento (111º), o HCor (146º), o Hospital Santa Catarina (151º) e o Hospital das Clínicas da USP (189º).

Veja os 10 primeiros colocados no ranking global:

  1. Mayo Clinic-Rochester (Estados Unidos)

  2. Toronto General Hospital (Canadá)

Cleveland Clinic (Estados Unidos)

  • Hospital Universitário Karolinska (Suécia)

  • Massachusetts General Hospital (Estados Unidos)

  • Johns Hopkins Hospital (Estados Unidos)

  • Sheba Medical Center (Israel)

  • Charité – Universitätsmedizin Berlin (Alemanha)

  • Hospital Universitário de Zurique (Suíça)

  • Singapore General Hospital (Singapura)

    • Com informações do SBT News

