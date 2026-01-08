Um levantamento nacional inédito colocou o estado de São Paulo na liderança entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil, com 30% das unidades finalistas do prêmio que vai eleger os destaques da rede pública em 2026. A lista reúne hospitais com atendimento 100% pelo SUS e aponta São Paulo como o principal polo de excelência hospitalar do país.
O estudo foi realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (Ibross), em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Instituto Ética Saúde, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. A partir dessa relação inicial, será feito um refinamento para definir os 10 melhores hospitais públicos do Brasil, que serão premiados em maio.
Entre os hospitais paulistas finalistas estão unidades da capital, da Região Metropolitana, do interior e do litoral, como o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital de Base de Bauru, o Hospital Infantil Darcy Vargas, o Hospital Geral de Itapevi, o Hospital Regional de Jundiaí e o Centro de Referência da Saúde da Mulher, na capital, entre outros.
Segundo os organizadores, a seleção considerou critérios como acreditação hospitalar, taxas de ocupação e mortalidade, disponibilidade de UTIs, tempo médio de internação e dados de produção registrados no Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde entre agosto de 2024 e julho de 2025. Hospitais psiquiátricos e de longa permanência ficaram fora da análise.
Para o médico sanitarista Renilson Rehem, idealizador do projeto, o resultado reforça o papel de São Paulo no SUS. “A presença expressiva de hospitais paulistas mostra a força da rede pública do estado e sua capacidade de oferecer serviços de alta complexidade e qualidade à população”, afirmou.
A próxima etapa do prêmio vai ranquear os finalistas com base em pesquisa de satisfação dos pacientes, nível de acreditação, critérios de compliance e avaliação de eficiência, cruzando atendimentos e recursos financeiros.
Hospitais públicos finalistas do prêmio nacional
UF | CIDADE | HOSPITAL
SP | SAO PAULO | CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER
SP | SANTOS | COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DA MULHER
SP | CAMPINAS | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP
SP | BAURU | HOSPITAL DE BASE DE BAURU
SP | SAO BERNARDO DO CAMPO | HOSPITAL DE CLINICAS MUNICIPAL
SP | SAO PAULO | HOSPITAL DE TRANSP DO EST DE SP EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI
SP | AMERICO BRASILIENSE | HOSPITAL ESTADUAL AMERICO BRASILIENSE
SP | BAURU | HOSPITAL ESTADUAL BAURU
SP | DIADEMA | HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA HOSPITAL SERRARIA
SP | SAO PAULO | HOSPITAL ESTADUAL DE SAPOPEMBA SAO PAULO
SP | FRANCISCO MORATO | HOSPITAL ESTADUAL PROF CARLOS DA SILVA LACAZ FCO MORATO
SP | SUMARE | HOSPITAL ESTADUAL SUMARE
SP | ITAPECERICA DA SERRA | HOSPITAL GERAL DE ITAPECERICA DA SERRA
SP | ITAPEVI | HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI
SP | TABOAO DA SERRA | HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA
SP | SAO PAULO | HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS UGA III SAO PAULO
SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL CARMEN PRUDENTE
SP | GUARULHOS | HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HMCA
SP | MOGI DAS CRUZES | HOSPITAL MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES PREF WALDEMAR COSTA FILHO
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE DE CARVALHO FLORENCE
SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL GILSON DE CASSIA MARQUES DE CARVALHO
SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL MENINO JESUS
SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL M BOI MIRIM
SP | SAO PAULO | HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROFESSOR MARIO DEGNI
SP | COTIA | HOSPITAL REGIONAL DE COTIA
SP | JUNDIAI | HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAI
SP | PIRACICABA | HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA
SP | REGISTRO | HOSPITAL REGIONAL DE REGISTRO REGISTRO
SP | ITANHAEM | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN DE ITANHAEM
AM | MANAUS | HOSPITAL DONA FRANCISCA MENDES
AM | MANAUS | HOSPITAL E P S DA CRIANCA DA ZONA LESTE
AM | MANAUS | MATERNIDADE DR MOURA TAPAJOZ
BA | SALVADOR | HOSPITAL ANA NERY
BA | SALVADOR | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER
BA | SALVADOR | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS
CE | FORTALEZA | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO
CE | FORTALEZA | INSTITUTO DR JOSE FROTA CENTRAL
DF | BRASILIA | HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR ANTONIO LISBOA
DF | BRASILIA | HOSPITAL REGIONAL LESTE HRL
DF | BRASILIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA
ES | SERRA | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES
ES | VITORIA | HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES HUCAM
GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE HECAD
GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR JURANDIR DO NASCIMENTO HEMU
GO | APARECIDA DE GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIANIA CAIRO LOUZADA HEAPA
GO | LUZIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE LUZIANIA
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | HOSPITAL ESTADUAL DE SANTA HELENA DE GOIAS HERSO
GO | TRINDADE | HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA F DOS SANTOS HETRIN
GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS GOV OTAVIO LAG SIQUEIRA HUGOL
GO | URUACU | HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO NORTE GOIANO
GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DOENCAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD HDT
GO | GOIANIA | HOSPITAL ESTADUAL DR ALBERTO RASSI HGG
MA | SAO LUIS | HOSPITAL DA MULHER
MA | TIMON | HOSPITAL REGIONAL ALARICO NUNES PACHECO
MA | SAO LUIS | HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA
MG | VARGINHA | HOSPITAL BOM PASTOR
MG | UBERLANDIA | HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA
MG | UBERLANDIA | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR ODELMO LEAO CARNEIRO
MS | TRES LAGOAS | HOSPITAL REGIONAL DA COSTA LESTE MAGID THOME
MS | PONTA PORA | HOSPITAL REGIONAL DR JOSE DE SIMONE NETTO
PA | BELEM | HOSPITAL JEAN BITAR
PA | SANTAREM | HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTAREM
PA | BELEM | HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO
PA | SANTAREM | HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR WALDEMAR PENNA
PA | BREVES | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO
PA | BELEM | HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS
PA | BELEM | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA
PE | RECIFE | HOSPITAL DAS CLINICAS
PE | PETROLINA | HOSPITAL DOM MALAN
PE | RECIFE | HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | HOSPITAL JOAO MURILO E POLICLINICA DE VITORIA
PE | RECIFE | HOSPITAL OSWALDO CRUZ
PE | OURICURI | HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA
PE | ARCOVERDE | HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA
PI | PARNAIBA | HOSPITAL ESTADUAL DIRCEU ARCOVERDE
PR | CURITIBA | COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR HC E MVFA
PR | CURITIBA | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS
PR | ARAUCARIA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCARIA
PR | CASCAVEL | HOSPITAL UNIVERSITARIO DO OESTE DO PARANA
RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL ESTADUAL TRANSPLANTE CANCER E CIR INFANTIL
RJ | NILOPOLIS | HOSPITAL ESTADUAL VEREADOR MELCHIADES CALAZANS
RJ | RIO DE JANEIRO | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENCO JORGE
RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO
RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO ESTADUAL DO CEREBRO PAULO NIEMEYER
RJ | RIO DE JANEIRO | MATERNIDADE DA MULHER MARISKA RIBEIRO
RN | SANTA CRUZ | HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA
RS | ERECHIM | FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
RS | PORTO ALEGRE | HOSPITAL CRISTO REDENTOR
SC | FLORIANOPOLIS | HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS
SC | JOINVILLE | HOSPITAL INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA
SC | BALNEARIO CAMBORIU | HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO
SC | SAO JOSE | HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES
SC | SAO MIGUEL DO OESTE | HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO
SC | SAO JOSE | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA SANTA CATARINA – ICSC
SC | FLORIANOPOLIS | MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SE | ARACAJU | MATERNIDADE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SANTANA NOGUEIRA
TO | PALMAS | HOSPITAL E MATERNIDADE D REGINA S CAMPOS DE PALMAS
TO | ARAGUAINA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAGUAINA DR EDUARDO NOVAES MEDRADO.