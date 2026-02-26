O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, durante operação da FICCO/RJ (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), com atuação da Polícia Federal e da Polícia Civil.

Adilsinho foi capturado em um imóvel na cidade de Cabo Frio, no RJ, em ação que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial. Ele estava foragido por mandado da Justiça Federal e também é investigado por homicídios pela Justiça Estadual.