Presidente da Mocidade é preso em operação no Rio

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso nesta sexta-feira (3) em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a “nova cúpula do jogo do bicho”. A informação é do G1.
Leia mais: Maior bicheiro do RJ, Rogério Andrade é preso
Outro alvo é o bicheiro Rogério Andrade, já preso no Presídio Federal de Campo Grande (MS) por envolvimento na morte de Fernando Iggnácio, em 2020. Os dois foram denunciados por chefiar organização criminosa ligada à exploração de jogos de azar.
Promotores do Gaeco também cumpriram mandados de busca contra Vinicius Drumond, aliado do grupo, e na quadra da Imperatriz Leopoldinense. A Justiça determinou que Flávio seja levado para o sistema federal de segurança máxima e que Rogério siga no presídio federal.
De acordo com a denúncia, desde 2014 os dois controlam pontos de jogo do bicho e disputam território com grupos rivais, além de manterem policiais na folha de propina para garantir o funcionamento da rede ilegal.