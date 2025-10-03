Presidente da Mocidade é preso em operação no Rio

O presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, conhecido como Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso nesta sexta-feira (3) em operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a “nova cúpula do jogo do bicho”. A informação é do G1.

Leia mais: Maior bicheiro do RJ, Rogério Andrade é preso

Outro alvo é o bicheiro Rogério Andrade, já preso no Presídio Federal de Campo Grande (MS) por envolvimento na morte de Fernando Iggnácio, em 2020. Os dois foram denunciados por chefiar organização criminosa ligada à exploração de jogos de azar.