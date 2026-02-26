A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação para apurar supostos desvios de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) enviados a Lajeado durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. O ex-prefeito Marcelo Caumo foi preso, e dois investigados foram afastados cautelarmente de cargos públicos.

Relembre: Quase 7 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no RS

Por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Também foram apreendidos três veículos, celulares e documentos.