A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (26) a operação para apurar supostos desvios de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) enviados a Lajeado durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. O ex-prefeito Marcelo Caumo foi preso, e dois investigados foram afastados cautelarmente de cargos públicos.
Relembre: Quase 7 mil pessoas tiveram de deixar suas casas no RS
Por ordem do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. Também foram apreendidos três veículos, celulares e documentos.
Caumo, que comandou o município por dois mandatos, foi anunciado em abril de 2025 pelo governador Eduardo Leite como secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, mas deixou o cargo após a primeira fase da operação, realizada em novembro passado, que indicou possível direcionamento de licitações.
As ações da PF incluem os municípios de Muçum, Encantado, Garibaldi, Salvador do Sul, Fazenda Vilanova, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Os investigados poderão responder por crimes como desvio de recursos públicos, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro.
Com informações do SBT News