Sete instituições do mesmo grupo foram fechadas desde novembro. O Will Bank informava ter cerca de 12 milhões de clientes, 60% deles no Nordeste, a maioria em cidades pequenas.

A liquidação extrajudicial do Will Bank pelo Banco Central deixou correntistas sem acesso aos próprios recursos e ainda sem prazo definido para ressarcimento. O bloqueio ocorreu após o encerramento da instituição, ligada ao grupo do Banco Master. As informações são do g1.

O reembolso será feito de modos distintos. Investidores em CDBs e letras de crédito (LCIs e LCAs) contam com cobertura do Fundo Garantidor de Créditos, limitada a R$ 250 mil por instituição. Já os usuários de contas de pagamento — modalidade oferecida pela fintech — não têm garantia do FGC, mas, por lei, os valores devem ser mantidos separados do patrimônio da empresa e devolvidos integralmente.

O pagamento, porém, depende da conclusão da lista oficial de credores pelo liquidante nomeado pelo Banco Central. O FGC estima desembolsar cerca de R$ 6,3 bilhões e prevê iniciar os repasses entre 30 e 60 dias após receber essa relação. Em 13 de fevereiro, o fundo antecipou valores de até R$ 1 mil para parte dos clientes.

Enquanto isso, o aplicativo está disponível apenas para consulta. Transferências, PIX e pagamentos estão bloqueados. Dívidas como parcelas de empréstimos e faturas de cartão continuam válidas, podendo gerar cobrança de juros e inclusão em cadastros de inadimplentes.

O que fazer