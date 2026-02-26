Levantamento do g1 aponta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou o princípio do “distinguishing” para absolver ao menos 41 réus condenados por estupro de vulnerável entre 2022 e 2026. No período, foram identificados 58 acórdãos em que a tese foi discutida; em 17 deles, a absolvição foi negada.

O “distinguishing” permite que magistrados deixem de aplicar precedentes quando entendem que o caso concreto apresenta diferenças relevantes. O uso da técnica voltou ao centro do debate após a absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Indianópolis (MG). Posteriormente, o relator do caso, desembargador Magid Nauef Láuar, reviu o voto após recurso do Ministério Público.