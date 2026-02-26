Subiu para 58 o número de mortes causadas pelo temporal que atingiu a zona da mata de Minas Gerais entre segunda (23) e terça-feira (24). Balanço recente informa que 52 vítimas foram registradas em Juiz de Fora e outras seis em Ubá; a chuva voltou a atingir a cidade na noite de ontem (25).

Os novos óbitos foram registrados em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelas chuvas e que ainda tem 12 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros. Ubá tem duas pessoas desaparecidas. Os municípios ficam a 130 quilômetros um do outro. As buscas continuam.