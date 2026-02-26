Subiu para 54 o número de mortes causadas pelo temporal que atingiu a zona da mata de Minas Gerais entre segunda (23) e terça-feira (24).

Leia mais: Criança sobrevive ao ser abraçada por mãe em MG, diz parente

Os novos óbitos foram registrados em Juiz de Fora, cidade mais atingida pelas chuvas e que ainda tem 12 desaparecidos, segundo o Corpo de Bombeiros. O município soma 48 mortes.