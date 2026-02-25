A Receita Federal abriu novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo, com sessão de lances marcada para 13 de março. Entre os destaques estão iPhone 15 Plus a partir de R$ 922 e caminhão com lance inicial de R$ 46 mil.

Ao todo, são 223 lotes com itens variados, como joias, vinhos, veículos, smartphones, notebooks, perfumes, roupas, brinquedos e utensílios domésticos. Também há motocicletas elétricas, automóveis, caminhonetes e grandes volumes de gasolina tipo A, este último com valor mínimo de R$ 17 milhões.

Entre as oportunidades, há veículos como Hyundai Santa Fe a partir de R$ 6 mil e Jeep Renegade Sport por R$ 14.400. Lotes com produtos de grife começam em R$ 2.700, e coleções de joias em ouro partem de R$ 20.634. Os lances são feitos por lote fechado, sem possibilidade de compra individual de itens.