Leilão da Receita Federal tem iPhones, carros e bolsas de luxo

Reprodução/Receita Federal
A sessão de lances está marcada para 13 de março.

A Receita Federal abriu novo leilão regional de mercadorias apreendidas ou abandonadas em São Paulo, com sessão de lances marcada para 13 de março. Entre os destaques estão iPhone 15 Plus a partir de R$ 922 e caminhão com lance inicial de R$ 46 mil.

Ao todo, são 223 lotes com itens variados, como joias, vinhos, veículos, smartphones, notebooks, perfumes, roupas, brinquedos e utensílios domésticos. Também há motocicletas elétricas, automóveis, caminhonetes e grandes volumes de gasolina tipo A, este último com valor mínimo de R$ 17 milhões.

Entre as oportunidades, há veículos como Hyundai Santa Fe a partir de R$ 6 mil e Jeep Renegade Sport por R$ 14.400. Lotes com produtos de grife começam em R$ 2.700, e coleções de joias em ouro partem de R$ 20.634. Os lances são feitos por lote fechado, sem possibilidade de compra individual de itens.

O envio de propostas poderá ser feito das 8h de 9 de março até as 21h de 12 de março, exclusivamente pelo Sistema de Leilão Eletrônico, acessado via e-CAC com conta Gov.br nível Prata ou Ouro. A disputa está prevista para as 10h de 13 de março, no horário de Brasília.

A visitação dos lotes ocorrerá, mediante agendamento, entre 2 e 11 de março em cidades como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Santos, Santo André e São Bernardo do Campo, entre outras.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, desde que atendam aos critérios previstos em edital. O pagamento deve ser feito por Darf, e os arrematantes têm 30 dias para retirar os produtos. Bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos.

