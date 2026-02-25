O senador Flávio Bolsonaro convocou para esta quarta-feira (25) uma reunião para promover um freio de arrumação no PL, após uma série de disputas internas na sigla se tornarem públicas. O pré-candidato à Presidência, segundo aliados, quer deixar clara a hierarquia da campanha e por fim às contendas envolvendo familiares e lideranças da legenda. Ele nega que haverá "puxão de orelha".

Flávio teve um encontro às 15h, na sede do PL, com as bancadas do partido na Câmara e no Senado. Segundo interlocutores, há uma expectativa de enquadramento, principalmente para que lideranças que visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia não deem declarações desencontradas sobre candidaturas nos estados.