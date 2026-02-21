Uma mulher conseguiu sair dos escombros após ser soterrada durante um deslizamento de terra na manhã deste sábado (21) em Juiz de Fora (MG).

Mulher conseguiu escapar sozinha, antes da chegada do resgate. O deslizamento de terra atingiu a casa dela. A vítima ficou ferida e apresentava dores na região cervical, na coluna e nos membros inferiores.

Parede do quarto colapsou e caiu sobre a mulher, segundo o Corpo de Bombeiros. Ela disse aos agentes que atuaram no resgate que ficou presa sob os escombros com apenas um dos braços para fora. Ela não explicou como conseguiu sair.