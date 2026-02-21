Em uma publicação no Truth Social, o presidente afirmou que o percentual seria aumentado para 15%. O presidente havia dito ontem, em entrevista coletiva, que substituiria as tarifas anuladas pelo tribunal por uma taxa de 10% sobre todos os produtos que entram nos EUA. Mas hoje anunciou que esse percentual seria aumentado para 15%.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (21) que vai aumentar a tarifa global para 15% após a Suprema Corte barrar tarifaço. Nesta sexta-feira (20), o republicano havia dito que cobrança seria de 10%.

O presidente disse que a elevação é legal e permitida pelos instrumentos jurídicos existentes. Ele também citou que o aumento da tarifa global é parte da estratégia para continuar o processo de "Making America Great Again" (tornando a América grande novamente, em tradução para o português).

Trump voltou a criticar decisão da Suprema Corte dos EUA. Ele classificou decisão como "ridícula, mal redigida e extraordinariamente antiamericana". Ontem, ele também destacou em seu discurso que durante todo o seu mandato tentou agir com cautela para não assustar os tribunais. "Eu queria ser um bom menino", falou.

Medidas entrarão em vigor na terça-feira (24). Mas só poderão permanecer em vigor por cerca 150 dias, quando o governo deverá buscar a aprovação do Congresso. "Nos próximos meses, o governo Trump determinará e emitirá as novas tarifas legalmente permitidas, que darão continuidade ao nosso processo extraordinariamente bem-sucedido de tornar a América grande novamente", escreveu Trump.