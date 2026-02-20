Marido de Gisele, o tenente-coronel Geraldo Leite, disse ter entrado no banheiro do apartamento para tomar banho, quando ouviu um barulho. Ao sair do banheiro, o tenente-coronel, de 53 anos, afirmou ter encontrado a companheira caída na sala do imóvel, com a arma nas mãos e sangrando intensamente.

Policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram que, quando chegaram ao local, uma Unidade de Suporte Avançado realizava manobras de reanimação cardiopulmonar na soldado. A vítima, identificada como Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital das Clínicas, na região central da capital. A morte dela foi constatada às 12h04.

Uma soldado da Polícia Militar paulista foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde morava, na manhã de quarta-feira (18), no Brás, na região central de São Paulo. Ela era casada com um tenente-coronel da corporação.

Após a chegada dos militares, Geraldo pediu a um capitão e tenente da PM, que se encontravam no local, para entrar no imóvel para tomar banho. O pedido foi negado inicialmente, mas, depois o tenente-coronel foi liberado, conforme boletim de ocorrência. À polícia, Geraldo disse que tomou banho e trocou de roupa porque ficaria por um longo período fora e precisaria ir para diversos locais.

Em depoimento, Geraldo afirmou que ele e a mulher viviam em quartos separados e que, no dia dos fatos, se dirigiu ao quarto de Gisele por volta das 7h para dizer que queria se separar. O homem afirmou ter dito que ainda a amava, mas entendia ser melhor se separar porque o relacionamento não estava funcionando. De acordo com ele, após a declaração, a esposa se levantou de forma "exaltada", mandou ele sair do quarto e bateu a porta. Ele alega ter pego a toalha para tomar banho em seguida.

O tenente-coronel relatou que sua arma é mantida sobre o armário do quarto onde ele dorme e que ele tranca a porta do espaço desde que o casal passou a dormir em cômodos separados. Segundo o agente, ele tranca a porta porque soube que, em um relacionamento anterior, Gisele teria jogado água quente no ex-companheiro após uma discussão. Porém, no dia dos fatos, ele relata não ter trancado a porta do seu quarto como de costume, fechando apenas a do banheiro.