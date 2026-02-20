20 de fevereiro de 2026
POLÍCIA

Pai suspeito de estuprar duas filhas na frente do filho é preso

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PCPR
O pai das crianças foi preso após ser investigado por estupro de vulnerável
Um homem de 46 anos foi preso preventivamente hoje em Cascavel, no Paraná, suspeito de estuprar as duas filhas, de 7 e 8 anos, enquanto seu outro filho, de 10 anos, presenciava parte dos atos.

O pai das crianças foi preso após ser investigado por estupro de vulnerável. A prisão do homem, que não foi identificado pelas autoridades, decorreu de uma investigação iniciada a partir de uma denúncia contra ele registrada em 2 de fevereiro, segundo informado pela Polícia Civil do Paraná em nota.

O suspeito teria praticado, de forma reiterada, atos libidinosos contra suas duas filhas menores -parte deles na frente do filho, de 10 anos, segundo a PCPR. Os episódios de violência sexual ocorreram durante um período em que as crianças permaneceram sob os cuidados do pai, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, de acordo com a delegada do caso, Thais Regina Zanatta.

O mandado de prisão preventiva foi decretado pela Justiça, após representação da Polícia Civil, que apontou "prova da materialidade do crime e de indícios de autoria", ainda conforme a corporação. A detenção se deu ainda, de acordo com a PCPR, "para garantir a ordem pública e a segurança das vítimas".

Policiais também cumpriram hoje mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Na ocasião, dispositivos eletrônicos foram apreendidos para serem submetidos a exame pericial, segundo Zanatta.

A PCPR informou ainda que o investigado foi conduzido ao sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça. Por fim, a corporação informou que o inquérito policial foi concluído e será encaminhado ao Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

É considerado estupro de vulnerável todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência. Denúncias envolvendo violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes podem ser realizadas pelos seguintes canais: Disque 100, Disque-Denúncia 181, Conselho Tutelar e Delegacia da Polícia Civil.

