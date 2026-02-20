Um homem de 46 anos foi preso preventivamente hoje em Cascavel, no Paraná, suspeito de estuprar as duas filhas, de 7 e 8 anos, enquanto seu outro filho, de 10 anos, presenciava parte dos atos.

O pai das crianças foi preso após ser investigado por estupro de vulnerável. A prisão do homem, que não foi identificado pelas autoridades, decorreu de uma investigação iniciada a partir de uma denúncia contra ele registrada em 2 de fevereiro, segundo informado pela Polícia Civil do Paraná em nota.

O suspeito teria praticado, de forma reiterada, atos libidinosos contra suas duas filhas menores -parte deles na frente do filho, de 10 anos, segundo a PCPR. Os episódios de violência sexual ocorreram durante um período em que as crianças permaneceram sob os cuidados do pai, entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, de acordo com a delegada do caso, Thais Regina Zanatta.