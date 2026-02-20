O Tribunal de Justiça de Goiás determinou nesta sexta-feira (20) a soltura de Maicon Douglas Souza de Oliveira, filho do síndico suspeito de ter matado a corretora Daiane Alves dos Santos em Caldas Novas, sul do estado de Goiás.

Maicon Douglas havia sido preso no dia 28 de janeiro em regime temporário, com duração de 30 dias. A suspeita inicial era de que Maicon havia tentado atrapalhar as investigações. Segundo a Justiça goiana, a polícia comunicou que não houve identificação da participação de Maicon nos fatos.

"Na própria decisão da magistrada que autorizou a medida, foi previsto que, uma vez alcançada a finalidade da investigação e afastada a necessidade da custódia, a autoridade policial poderia proceder à liberação do investigado", afirma em nota.