A Vara do Júri de Guarulhos marcou para junho o julgamento do cabo Dênis Antônio Martins, do soldado Ruan Silva Rodrigues e do tenente Fernando Genauro da Silva, todos policiais militares. Eles são suspeitos de participação direta no assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário e delator de esquemas do PCC (Primeiro Comando da Capital), que foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em novembro de 2024.

Os três policiais militares estão presos. O julgamento será entre os dias 22 e 26 de junho, no Fórum Criminal de Guarulhos.

Segundo a Promotoria, Martins e Rodrigues são os atiradores que desceram do carro preto e atiraram contra Gritzbach. O motorista do veículo, usado na fuga, seria o tenente Silva.