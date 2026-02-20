Após afirmar que fiscalizar autoridades e seus parentes virou atividade de risco para funcionários da Receita Federal, o presidente da Unafisco Nacional foi ouvido pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (20), na condição de investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news, segundo a entidade.

Em nota divulgada após o depoimento, a associação que representa os auditores fiscais da Receita afirmou que Kleber Cabral foi intimado apenas em razão das declarações concedidas à imprensa após operação contra quatro funcionários do órgão.

O depoimento foi feito por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que teve sua atuação criticada pelo presidente da Unafisco.