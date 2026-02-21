Um adolescente que cumpre medida socioeducativa em uma unidade da Fundação Casa na Grande São Paulo relatou para uma assistente social ter sido vítima de violência sexual praticada por outro interno. O crime teria ocorrido em dezembro e foi registrado como estupro.

O caso passou a ser investigado em 23 de janeiro, data da denúncia e do comunicado à Polícia Civil. A Corregedoria da Fundação Casa e o Departamento de Execuções da Infância e Juventude da Defensoria Pública estadual acompanham a investigação.

Segundo a vítima, a violência foi cometida no quarto em que ela estava na noite de 20 de dezembro. O suspeito cumpria a medida socioeducativa no mesmo espaço.