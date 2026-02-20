O Corpo de Bombeiros foi acionado por uma mulher, na última segunda-feira (16), para atender a ocorrência em Belo Horizonte (MG), mas foi surpreendido por um pequeno detalhe ao chegar no local.

Agentes receberam o chamado de emergência para atendimento no bairro Nazaré. A mulher -que não teve o nome identificado- havia solicitado o socorro para salvar o seu "filho".

Bombeiros notaram a confusão somente no local. Ao chegar, eles perceberam que a ocorrência não se tratava de vítima humana, mas sim de um cão da raça Yorkshire. O animal apresentava quadro compatível com obstrução parcial de vias aéreas.