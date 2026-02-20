O secretário de Cultura de Miradouro, Sandro Rios, de 57 anos, escapou por pouco de ser atropelado por um carro desgovernado na Praça Getúlio Vargas, na Zona da Mata mineira. O caso aconteceu na segunda-feira (16) e foi registrado por câmeras de monitoramento.

As imagens mostram o momento em que o motorista perde o controle da direção, cruza a via, bate em uma caminhonete e quase atinge o secretário, que estava na calçada. Rios conseguiu se desviar, mas caiu ao tentar escapar e sofreu apenas escoriações leves.

À reportagem do g1, ele contou que seguia para a bateria do Bloco do Boi Bumbá quando ouviu o barulho dos pneus e percebeu o veículo se aproximando. Após correr para o lado, o carro avançou novamente, obrigando-o a pular para evitar o impacto.