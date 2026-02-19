O presidente de honra da Acadêmicos do Grande Rio, Jayder Soares, arremessou uma cadeira em direção a jornalistas na área de dispersão da Marquês de Sapucaí, após a passagem da escola na madrugada desta quarta-feira (18).

Os jornalistas estavam na dispersão para cobrir o fim do desfile de Virginia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio.

A passagem da influenciadora pelo sambódromo foi marcada por confusão. Pessoas com camisas da diretoria da escola empurraram repórteres e fotógrafos na concentração e durante o desfile.