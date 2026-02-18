A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro contestou o uso de símbolos da fé cristã e da família em manifestações culturais de maneira considerada ofensiva pela instituição.

O posicionamento está em uma nota de terça-feira (17) que leva a assinatura da assessoria de imprensa da arquidiocese. Com o título "A Importância da Família e da Religião", o texto não cita diretamente a Acadêmicos de Niterói, mas passou a ser interpretado como resposta ao desfile da escola de samba no Carnaval do Rio.

Em uma ala na Marquês de Sapucaí, a agremiação criticou no domingo (15) o que chamou de neoconservadores. A representação trazia integrantes com fantasias que simulavam latas de conserva.