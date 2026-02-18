Integrantes do governo Lula e do PT admitiram, nesta quarta-feira (18), que já esperavam o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que fez desfile em homenagem à trajetória do presidente, por tradicionalmente acontecer com escolas recém-alçadas ao Grupo Especial do Carnaval do Rio.

Esses aliados de Lula lembraram as dificuldades estruturais enfrentadas pelas estreantes, acrescentando que, nos últimos dez anos, 70% das escolas que chegaram ao Grupo Especial voltaram para a Série Ouro.

Ressaltaram ainda que o samba-enredo, que contou a trajetória do presidente a partir de sua mãe, dona Lindu, conquistou duas notas 10.