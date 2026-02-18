As rodovias federais registraram ao menos 1.095 acidentes de trânsito durante o Carnaval. Os dados, entre a sexta-feira (13) e a última terça (17) foram levantados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e ainda são parciais.

A PRF não informou o número de mortos, mas afirmou que 1.195 pessoas ficaram feridas durante o período. Os dados são nacionais -ainda não há divisão por estados- e podem ser atualizados.

Entre os acidentes deste feriado está o de um ônibus que saiu do Maranhão com destino a Santa Catarina e matou seis pessoas e deixou outras 46 feridas na madrugada de segunda-feira (16), no interior de São Paulo.