Dois homens, pai e filho, morreram após serem esfaqueados durante uma briga generalizada em Aracruz (ES) na madrugada da última segunda-feira (16).

O tatuador Jocktan Souza, 33, e Enock da Paixão, 59, se envolveram em uma briga com um grupo de pessoas. O caso ocorreu em uma rua do bairro Segatto, em meio às festividades de Carnaval, de acordo com informações da Polícia Militar.

Os dois foram agredidos por ao menos três homens. Imagens obtidas e divulgadas pelo jornal Gazeta ES mostram o momento em que um deles é atacado com chutes, socos e facadas, caindo no chão no meio da via com o impacto dos golpes.