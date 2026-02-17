Uma falha administrativa foi primordial para o rebaixamento da Sociedade Rosas de Ouro ao Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo, como ficou definido na apuração das notas na tarde desta terça-feira (17) no Sambódromo do Anhembi.

Campeã no ano passado, a escola já começou a disputa perdendo cinco décimos de ponto pela entrega de documentos fora do prazo estabelecido.

Em nota divulgada na última sexta-feira (13), a Liga das Escolas de Samba declarou que os documentos deveriam ter sido impressos e enviados à sua sede até as 23h59 da última segunda-feira (9), o que não foi feito pela escola.