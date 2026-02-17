De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a van seguia no sentido Formosa–Plano Piloto quando bateu na traseira do caminhão, que trafegava em baixa velocidade. O impacto destruiu a parte frontal do veículo de passageiros. Ao todo, 16 pessoas estavam na van.

Cinco pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após a colisão entre caminhão e van na BR-020, na manhã desta terça-feira (17), próximo à divisa entre o Distrito Federal e Formosa. O acidente aconteceu por volta das 5h.

Entre as vítimas fatais estão dois homens, duas mulheres e uma criança com idade estimada entre três e cinco anos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, foram mobilizadas 12 viaturas para o atendimento. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Formosa e Brasília. O motorista do caminhão não se feriu. Já o condutor da van sofreu fraturas, foi levado ao hospital de Planaltina e passou por cirurgia.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres informou que a van era clandestina e não era autorizada a realizar a viagem. A rodovia foi interditada durante o resgate.

A ocorrência foi atendida também pelo Samu, e a dinâmica do acidente é apurada pela Polícia Civil do Distrito Federal.