17 de fevereiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CAUSA ANIMAL

Mocidade lembra cão Orelha no desfile sobre Rita Lee; VÍDEO

Por Yuri Eiras | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/Instagram
Cães com óculos escuros, no estilo da cantora, foram adornados por coleiras com o nome de Orelha.
Cães com óculos escuros, no estilo da cantora, foram adornados por coleiras com o nome de Orelha.

No desfile dessa segunda-feira (17), a Mocidade Independente de Padre Miguel, com enredo sobre Rita Lee, mencionou o cão Orelha, caso que gerou comoção no país após o animal ter sido morto em Santa Catarina.

Leia mais: Após exaltar Lula, Acadêmicos de Niterói diz sofrer perseguição

A menção foi em um tripé dedicado à paixão de Rita Lee pelos animais. Cães com óculos escuros, no estilo da cantora, foram adornados por coleiras com o nome de Orelha.

A escola justifica que a cantora adotou o veganismo e passou a defender a causa animal, sendo "impossível não imaginar Rita profundamente revoltada e exigindo justiça".

A Mocidade foi a primeira escola a desfilar na segunda noite de Sapucaí. Beija-Flor, Viradouro e Unidos da Tijuca também desfilaram.

Clique e assista

Comentários

Comentários