No desfile dessa segunda-feira (17), a Mocidade Independente de Padre Miguel, com enredo sobre Rita Lee, mencionou o cão Orelha, caso que gerou comoção no país após o animal ter sido morto em Santa Catarina.

A menção foi em um tripé dedicado à paixão de Rita Lee pelos animais. Cães com óculos escuros, no estilo da cantora, foram adornados por coleiras com o nome de Orelha.