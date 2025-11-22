"O tráfico, para esses meninos, não é crime, é trabalho", afirma Vanessa Cavalieri, juíza da 1ª Vara da Infância e Adolescência do Rio de Janeiro - a única da capital fluminense responsável por julgar crimes cometidos por adolescentes.

Para ela, a frase resume um dos maiores fracassos do Estado brasileiro: a incapacidade de oferecer escola e emprego que disputem espaço com o crime.