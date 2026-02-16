16 de fevereiro de 2026
ATÉ AMANHÃ

Alerta laranja atinge 11 estados com chuva de até 100mm

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/es.gov.br
Chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 km por hora.
Onze estados brasileiros estão sob alerta laranja para tempestades e chuvas intensas nesta segunda-feira (16), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível indica perigo, com previsão de até 100 milímetros de chuva por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. Os avisos são válidos até as 10h de terça-feira (17).

Leia mais: Defesa Civil confirma 15ª morte em SP em decorrência das chuvas

No Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar tempestades com possibilidade de granizo, além de risco de queda de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Já Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins estão em alerta para chuvas intensas, também com volumes elevados e rajadas de vento.

O Inmet orienta a população a desligar aparelhos elétricos em caso de risco, evitar abrigo sob árvores durante ventanias, não estacionar perto de estruturas metálicas e, em áreas sujeitas a alagamentos, proteger objetos e buscar locais seguros.

*Com informações do SBT News

