Onze estados brasileiros estão sob alerta laranja para tempestades e chuvas intensas nesta segunda-feira (16), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O nível indica perigo, com previsão de até 100 milímetros de chuva por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. Os avisos são válidos até as 10h de terça-feira (17).

No Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar tempestades com possibilidade de granizo, além de risco de queda de árvores, alagamentos, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.