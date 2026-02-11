A Polícia de São Paulo resgatou, nesta quarta-feira (11), a esposa e a filha de um procurador de Justiça após um sequestro. Ninguém ficou ferido na operação.

Elas foram sequestradas na região de Valinhos, cidade do interior do estado. Três pessoas são suspeitas do crime, duas foram presas. Os dois homens presos em flagrante têm 20 e 23 anos.

Os suspeitos abordaram o carro das duas mulheres em um posto de gasolina da região. As vítimas foram surpreendidas pela dupla na rua Dom Pedro II, no bairro Santa Cruz. Dois suspeitos entraram no veículo. As vítimas permaneceram no carro enquanto um homem assumiu o volante.