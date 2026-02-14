O Atlético-MG não tomou conhecimento do Itabirito, goleou por 7 a 2, na noite deste sábado (14), no primeiro jogo após a demissão de Sampaoli e conquistou a classificação para a fase decisiva do Campeonato Mineiro.

Hulk (3), Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Cassierra e Renan Lodi marcaram os gols atleticanos. O primeiro gol de Hulk foi um um golaço no ângulo em cobrança de falta de muito longe -a bola foi posicionada um pouco depois do grande círculo central. Romário Simões e Apolinário marcaram os gols de honra do Itabirito.

O Galo contou com a ajuda do Cruzeiro para avançar na primeira posição do Grupo A. O Atlético tinha que torcedor para a URT não vencer o Cruzeiro, e a Raposa venceu o jogo por 2 a 1.