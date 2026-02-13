14 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Morre segundo filho baleado pelo pai de Itumbiara, diz prefeitura

Por Leonardo Guandeline | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Thales Machado e os filhos Benício (8) e Miguel (12)
Thales Machado e os filhos Benício (8) e Miguel (12)

O filho caçula do secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado, Benício morreu nesta sexta-feira (13). A informação foi confirmada pela prefeitura.

Thales atirou contra os dois filhos e se matou em seguida, na madrugada de quinta-feira (12). O filho de 12 anos, Miguel, morreu logo após ser socorrido e foi enterrado no mesmo dia, em Itumbiara, após velório na casa do avô materno Dione Araújo (UB), prefeito da cidade.

Já o irmão de 8 anos estava internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava na UTI do Hospital Estadual São Marcos.

