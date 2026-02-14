O skeleton feminino teve as duas últimas descidas neste sábado em Cortina d'Ampezzo, na Itália, e a brasileira Nicole Silveira faturou o melhor resultado do país em esportes de gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A brasileira de 31 anos ficou na 11ª colocação após as quatro baterias realizadas - foram duas na sexta-feira (13) e duas no sábado (14). A soma de todos os tempos definiu o resultado final, e Nicole terminou com 3min51s82.

Melhor que Pequim-2022. Na última edição dos Jogos de Inverno, Nicole terminou na 13ª colocação. O resultado conquistado neste sábado foi o melhor da história do Brasil no gelo.