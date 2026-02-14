Vini Jr inferniza lateral, faz 2 e garante liderança ao Real
| Tempo de leitura: 2 min
O Real Madrid venceu a Real Sociedad por 4 a 1, na tarde deste sábado (14), no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol.
Vinicius Junior foi o protagonista da partida com dois gols de pênalti. O atacante brasileiro infernizou a vida do lateral direito Aramburu, e fez o venezuelano cometer duas penalidades após dribles desconcertantes. Gonzalo Garcia e Valverde marcaram os outros gols do Real Madrid, e Oyarzabal descontou para os visitantes.
Com o resultado, a equipe merengue assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 60 pontos. O Barcelona tem 58 pontos na vice-liderança e ainda entra em campo na rodada, nesta segunda-feira (16) contra o Girona, às 17h (de Brasília).
O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (17), às 17h (de Brasília), contra o Benfica, no estádio da Luz, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões. Já a Real Sociedad só joga no próximo sábado (21), às 10h, contra o Oviedo, pelo Espanhol.
Como foi o jogo
Logo aos 5 minutos do 1º tempo, Alexander-Arnold recebeu na direita e cruzou na medida para Gonzalo Garcia. O atacante do Real Madrid se antecipou ao defensor, desviou com o bico da chuteira e ela foi no cantinho, sem chances de defesa para Alex Remiro.
A Real Sociedad chegou ao empate aos 21 minutos. Carlos Soler achou boa enfiada de bola para Herrera, que invadiu a área e foi derrubado pelo zagueiro Huijsen. Oyarzabal bateu o pênalti forte, no meio do gol, e empatou o jogo.
Aos 25 minutos, Vinicius Junior recolocou o Real Madrid na frente no placar, também de pênalti. O atacante fez boa jogada individual, deu um corte em Aramburu, e foi derrubado pelo defensor dentro da área. O camisa 7 foi para cobrança e converteu no canto direito, bola para um lado e goleiro para o outro.
Valverde ampliou a vantagem para o Real Madrid ainda no 1º tempo. Carreras deu passe no meio para Valverde, o meio-campista uruguaio limpou para a perna direita e bateu colocado para fazer o terceiro. Belo gol.
No último lance do 1º tempo, Gonzalo Garcia perdeu uma chance inacreditável para marcar o quarto gol. Alexander-Arnold lançou Valverde pela direita, e o uruguaio cruzou para Garcia, quase dentro da pequena área, mas o atacante chutou para fora.
Com 40 segundos do 2º tempo, Vini Jr recebeu bola na ponta esquerda, invadiu a área, e após caneta em Aramburu sofreu nova penalidade. Parecia replay. Na cobrança, ele bateu cruzado e converteu. Remiro até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa.
No fim do jogo, Vini Jr chegou a marcar seu terceiro gol no jogo, mas ele estava em posição de impedimento.